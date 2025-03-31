لا للتهجير الأرض أرض فلسطين، المصلون بالإسماعيلية يدعمون سكان غزة (صور وفيديو)

قام المئات من المصلين من أهالى محافظة الإسماعيلية، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني رفضا لمؤامرات التهجير.

عبارات منددة بالتهجير

وأطلق المئات من أبناء محافظة الإسماعيلية العديد من العبارات منها: “لا لا للتهجير، احنا في ضهرك يا ريس، نؤيد الخطة المصرية لإعمار غزة”.

جانب من الوقفة، فيتو

جانب من الوقفة، فيتو

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من قيادات المحافظة، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة الملاعب المفتوحة للنادي الإسماعيلي.



وقام محافظ الإسماعيلية عقب أداء صلاة العيد بتوزيع الهدايا على المواطنين والأطفال.

جانب من الوقفة، فيتو

جانب من الوقفة، فيتو

وكان الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، قد تابع إجراءات تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك.

وتفقد العطيفي عددا من الساحات التي تم تخصيصها لأداء صلاة العيد والتي من المقرر أن تُقام في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 6:7 صباحًا، وذلك وفق الحسابات الفلكية المعتمدة من الجهات المختصة.



وكانت محافظة الإسماعيلية، قد أعلنت عن تخصيص 99 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بناء على الأماكن التي خصصتها مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، فيتو

جانب من الوقفة التضامنية، فيتو

جانب من الوقفة، فيتو

جانب من الوقفة، فيتو

جانب من الوقفة، فيتو

جانب من الوقفة التضامنية، فيتو

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