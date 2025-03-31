توزيع "زلابية" على المارة بشوارع قنا احتفالا بعيد الفطر المبارك (فيديو)

وزع عدد من أهالي محافظة قنا “زلابية” على المارة بشوارع المدينة ابتهاجا وفرحا بقدوم عيد الفطر المبارك.

عادة سنوية

وأكد القائمون على التوزيع أن هذه العادة تجري تقام للعام الثاني على التوالي، وتوزع مجانا على المارة بالشوارع والمحتفلين.

وقدموا التهنئة لجميع المحتلفين بقدوم أول ايام عيد الفطر المبارك وسط أجواء احتفالية.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمديريات والإدارات الخدمية بضرورة تكثيف المتابعة لضمان انتظام العمل في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة. كما شدد على رفع درجة الاستعداد في المزارات والمتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين، مع التأكيد على تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان راحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

صلاة عيد الفطر المبارك

كان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة قنا، وسط حضور كبير من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من المصلين.

واستمع المحافظ والمصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ أحمد الشوالي، إمام المسجد، والتي تناول فيها فضل عيد الفطر باعتباره يوم الجائزة الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك، حيث يتقرب المسلمون إلى الله بالصيام والقيام وتلاوة القرآن.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل المحافظ التهاني مع جموع المصلين، معربًا عن أطيب أمنياته بأن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، موجهًا التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء محافظة قنا خاصة بهذه المناسبة المباركة، كما دعا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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