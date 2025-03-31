الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

احتفال عيد الفطر
احتفال عيد الفطر المبارك، فيتو

شهدت شوارع منطقة حدائق  المعادي في أول أيام عيد الفطر المبارك إقبالًا كبيرًا من الأطفال والعائلات الذين توافدوا للاحتفال بالعيد بعد انتهاء صلاة العيد في الساحات والمساجد. 

أجواء احتفالية في الشوارع

وشهدت الملاهي الشعبية بمنطقة حدائق المعادي اقبالا من الاطفال، فيما حرص أطفال آخرون على شراء الألعاب الجديدة والبالونات احتفالا بالعيد.

 

كثفت أجهزة وزارة الداخلية،  صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة  المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .


وتستخدم اجهزة الامن  التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك 


وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.


وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.. بما يحقق أمن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اول ايام عيد الفطر المبارك أول أيام عيد الفطر أيام عيد الفطر المبارك ايام عيد الفطر عيد الفطر المبارك صلاة العيد في الساحات

الأكثر قراءة

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأموي بدمشق (فيديو)

سقوط سكرتير عام محافظة الدقهلية داخل مسجد النصر بالمنصورة بعد صلاة العيد ونقله إلى المستشفى

عيدية رومانسية، خطيب يفاجئ خطيبته "ببوكيه فلوس" في صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

أول مدينة تصلي صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أخبار مصر: احتفالات المصريين بعيد الفطر، وفاة سكرتير عام محافظة القليوبية داخل المسجد بشكل مفاجئ، صدمة جديدة للزمالك وبيراميدز

وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بعد فشل محاولات إسعافه

منوعات

المزيد

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك تسيطر على شوارع مصر (صور)

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر(صور)

بينهم أفراد فى القوات المسلحة، سرقة بيانات 42 مليون عميل في بنك إيراني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية