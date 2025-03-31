الطفطف وسيلة نقل الأسايطة مجانًا احتفالًا بعيد الفطر (صور)

أقدم أهالي محافظة أسيوط على استقلال مركبة الطفطف في احتفالات عيد الفطر المبارك والذي خصصته المحافظة لنقل المعيدين مجانا في أجواء كلها بهجة وسعادة.

وجاب الطفطف أنحاء مدينة أسيوط في احتفالات عيد الفطر المبارك من قبل الصلاة وحتى الآن وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الأمن وقيادات محافظة أسيوط.

محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

وأدى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط وسط حضور حشد كبير من المواطنين وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والشبابية، بالإضافة إلى عدد من الأئمة والشيوخ من مديرية الأوقاف بينما أدى الآلاف من أبناء محافظة أسيوط صلاة العيد في 2776 مسجدًا و164 ساحة لاداء بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للمحافظة وفضلية الشيخ الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف وعلي سيد وكيل وزارة العمل والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية وعدد من رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والكيانات الشبابية بالمحافظة.

وعقب أداء الصلاة، تبادل محافظ أسيوط التهنئة مع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، في جو يسوده الود والحب وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، معربًا عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لكل أهالي محافظة أسيوط بمناسبة هذه المناسبة العطرة، داعيًا الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات وأن يعم الأمن والسلام على مصر وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا حرصه الشديد على مشاركة المواطنين فرحتهم في كافة المناسبات والأعياد، لافتًا إلى أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو تنمية الوطن ورفعة شأنه.

وخلال خطبة العيد، أكد فضيلة الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية، مشيرًا إلى فرحة الصائمين باغتنام شهر رمضان وصيامه وقيامه وقراءة القرآن، لافتا إلى أهمية التعاون والمحبة بين أبناء الوطن.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق بالمتابعة الدورية لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف العامة ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة والتنسيق بين كافة الأجهزة للاستجابة لأي شكاوى واردة من المواطنين.

كما وجه أبوالنصر، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمحافظة أسيوط بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات ورفع المخلفات أولا بأول وفتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين، لافتًا الى إنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال أيام العيد لتوفير احتياجات المواطن والتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة وإصلاح أي أعطال محتملة ومواجهة أي طارئ وتفعيل غرفتي الأزمات والعمليات وربطها مع مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الطوارئ والسلامة العامة فضلا عن غرف العمليات الفرعية للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور.

كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة للتعامل مع أية حالات طارئة فضلا عن تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد لإضفاء بهجة وفرحة عليهم وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين علاوة على تم تشكيل لجان من الزراعة وحماية الأراضي والوحدات المحلية والمتابعة الميدانية لتنفيذ حملات للرصد والمتابعة خلال عطلة العيد لمنع استغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف وإزالة أي تعدى في المهد على الفور واتخاذ إجراءات سريعة نحو الإزالة الفورية حيال هذه التعديات

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