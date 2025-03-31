شواطئ الإسكندرية تستقبل المحتفلين بعيد الفطر رغم برودة الطقس (صور)

استقبلت شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر المبارك عددا كبيرا من الزائرين، رغم برودة الطقس.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، أن نسب إشغال الشواطئ جاءت متوسطة الى ضعيفة وتراوحت ما بين ٢٠ الى ٢٥% مع اعتدال حالة الطقس.

وشهدت شواطئ الإسكندرية فى القطاع الشرقي اليوم إقبالا متوسطا من الرواد، بينما كان الإقبال ضعيفا يكاد يصل إلى ٥% فى شواطئ القطاع الغربي.



ورفعت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الراية الصفراء حتى الآن، واستعد مستأجرو الشواطئ مبكرا لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك وقبل شم النسيم الذي يكون بروفة لفصل الصيف، وسط مراقبة من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

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