الإثنين 31 مارس 2025
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إلقاء البلالين على الأهالي في شبين الكوم بالمنوفية احتفالا بالعيد (فيديو)

شباب شبين الكوم يشاركون
شباب شبين الكوم يشاركون الأسر فرحة العيد بإلقاء البلالين

حرص شباب مدينة شبين الكوم بالمنوفية على مشاركة الأسر فرحتها بعيد الفطر المبارك، حيث قاموا بإلقاء البلالين على الأسر من أعلى نقابة المحامين، إبتهاجًا بالعيد وسط فرحة شديدة من الأهالى والأطفال.

أهالى المنوفية يتوافدون على المقابر لزيارة ذويهم 

وحرص أهالى محافظة المنوفية على زيارة المقابر عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة، حيث توجه العديد من الأهالى لزيارة ذويهم فى أول أيام العيد.

وقال أحمد الحلوانى أحد أهالى مدينة الباجور إن هذه العادة يحرص عليها سنويا منذ أن كان طفلا صغيرا، مشيرا إلى أنه يتذكر دائما والده ووالدته المتوفيين ويحرص على زيارتهما فى المقابر فى الأعياد.

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مدينة شبين الكوم عيد الفطر المبارك المنوفية محافظة المنوفية

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