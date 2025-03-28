أخبار الفن اليوم، إياد نصار يكشف قصة انفصاله عن زوجته الأولى، نجمة برنامج أرب جوت تالنت تعلن اعتزالها الغناء وارتداء الحجاب

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني اعتزالها الغناء وارتدائها الحجاب، وذلك من خلال فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"

قالت “ياسمينا": ”أنا قررت أني أتحجب والقرار دا مش واخداه إمبارح دا من سنين عمال يروح ويجي لأني بحسبها بدماغي، ودي خطوة لازم كل بنت تاخدها".

مسلسل قهوة المحطة، شهدت الحلقة 14 من مسلسل قهوة المحطة للفنان أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مثيرة

وكشفت الحلقة عن فك لغز من هي والدة “طارق” يوسف عثمان الحقيقية، بعدما لقاه “المعلم فاروق” “بيومي فؤاد” في الشارع منذ زمن وأحبه وقرر أنه يعيش في منزله وسط أهله وأقنعه أنه والده الحقيقي في البداية، قبل أن يصراحه بالحقيقة خلال الحلقات السابقة بأنه ليس والده

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل حكيم باشا ذهاب الدكتور خاطر للكشف على شديد ليجد أن ضغطه عالٍ وطلب نقله إلى مستشفى قنا، وبالفعل تم نقله بعد أن أمر حكيم بذلك.

وتحدث حكيم مع والده في المسجد، وفي النهاية قام حكيم بتقبيل يد والده وتركه وذهب إلى القصر، وواصلت برنسة وغزل تبادل الكيد لبعضهما البعض.

وتضع برنسة الثعبان للطفل نوح حتى تتخلص منه، أثناء تواجد والدته في الحمام، ووالده كان نائما في غرفة لوما، ثم استيقظ حكيم من النوم على صرخات غزل، وهي تقول له أن ابنها قد توفى.

كشف الفنان الأردني إياد نصار قصة انفصاله عن زوجته الأولى، قائلا: "تجربة الانفصال ليست سهلة، وأولادي من زمان معايا، ولكن أنا ومامتهم الحياة مش مستمرة بينا، بس هذا لا يعني أننا أعداء، وفي لحظات هي مسئولة مني علشان هي أمهم، واللي عرفت أحققوا هو وجود علاقة لطيفة بيني وبين أمهم، وهذا هو أقل ضرر من أضرار الانفصال.

وأضاف إياد نصار خلال لقائه في برنامج حبر سري: "أكيد الانفصال يترك أثرا على الأطفال، ولكن خلاص هي الحياة وقفت هنا، واللي قادر عليه هو أني أحافظ على العلاقة اللطيفة مع الإنسان اللي بيني وبينه أطفال، ما ينفعش تدخل في عداوة وتستغل الأطفال في الخناقة اللي ما بينكم ودا معملتوش.

عرضت منصة شاهد vip الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال قبل 24 ساعة من عرضها عبر شاشات التليفزيون

وشهدت الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لسلسلة المداح تسارعا كبيرا في الأحداث حيث التفت الشيطاين حول صابر المداح وفى مقدمتهم الملك الأحمر وبنات إبليس ست الحسن وفحيح وخادم بنات إبليس كابوس، فى محاولة منه لإضعاف صابر وسرقة الصولجان.

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “إش إش” حول الصدمة التي شعرت بها إش إش بعد معرفتها بوجود حملة أمنية تستعد للقبض على رجب الجريتلي وأعوانه.

وحاولت إش إش بكل جهدها التواصل مع رجب، ومختار، وفرج الجريتلي، لكن دون جدوى، وحينما لم تتمكن من الوصول إليهم، قررت اللجوء إلى نصة، ولكن عندما لم يرد على هاتفه، توجهت مسرعة إلى منزله، وأيقظته من نومه، ثم ذهبت معه إلى موقع تسليم المخدرات على أمل إنقاذ رجب من قبضة الشرطة.

مسلسلات رمضان 2025، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ 29 وقبل الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل "العتاولة 2"، الذي يشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، حيث شهدت الحلقة تحولات صادمة وصراعات متصاعدة بين أبطال العمل.

وتسارعت الأحداث بالحلقة قبل الأخيرة من العتاولة بين أبطال العمل وفي مقدمتهم عيسى الوزان ونصار وشديدة وحنة وعدولة، عقب أن قام العتاولة بخطف «بيچو» نجل شديدة ولكنه بشكل مفاجئ تلقى عيارا ناريا فلقي مصرعه على إثره.

قال الفنان الأردني إياد نصار، إنه لم يقصر تجاه الفن الأردني، ولكن لم يكن هناك عمل أردني مناسب له، وذلك خلال لقائه في برنامج حبر سري والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على شاشة القاهرة والناس.

وأضاف “إياد”: “أنا اكتشفت إني لو اسمي موجود في عمل فني مصري بيمشي في حكاية البيع، لكن لو اسمي على مسلسل إردني مابيتبعش. المسلسل الأردني عنده مشكلة في التسويق وأنا معرفش إيه المشكلة، ووارد أنتج في الأردن، ولكن في دين في رقبتي لمصر، الصناعة والشهرة كانت هنا”.

برنامج مدفع رمضان ، عرضت شاشة DMC حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان والذي يقدمه الفنان محمد رمضان عقب أذان المغرب.

وفاجأ محمد رمضان خلال الحلقة الجديدة من برنامج مدفع رمضان سائق توك توك بمنحه 100 ألف جنيه من جوائز البرنامج بسبب أنه يضع صورة ابنه خلفية على هاتفه المحمول.

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