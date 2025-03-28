مسلسل قهوة المحطة حلقة 14، الكشف عن والدة يوسف عثمان وقسوة بيومي فؤاد"فيديو"

مسلسل قهوة المحطة، شهدت الحلقة 14 من مسلسل قهوة المحطة للفنان أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثا مثيرة

مسلسل قهوة المحطة حلقة 14

وكشفت الحلقة عن فك لغز من هي والدة “طارق” يوسف عثمان الحقيقية، بعدما لقاه “المعلم فاروق” “بيومي فؤاد” في الشارع منذ زمن وأحبه وقرر أنه يعيش في منزله وسط أهله وأقنعه أنه والده الحقيقي في البداية، قبل أن يصراحه بالحقيقة خلال الحلقات السابقة بأنه ليس والده

وتتوالي الأحداث، وتكشف الحلقة بطريقة الفلاش باك مشهدا يوضح مدي قساوة بيومي فؤاد “المعلم” فاروق، حيث إنه كان يعلم ويعرف من هما والد ووالدة يوسف الحقيقيين، ولكنه لم يسعي لإرجاعه إلي أحضان والديه، حيث ظهرت “هالة صدقي” “جورجيت” وهي تبكي في قهوة المعلم فاروق وتسأله هل رأي نجلها قبل سابق، وأنكر معرفته مع أن نجلهما موجود في منزله ويعيش مع منذ سنوات طويلة

وتستكمل الأحداث، ويصحون ضمير “المعلم فاروق”، ويذهب للجورجيت “هالة صدقي” ليخبرها عن مكان نجلها وفي مشهد أخر يفاجئ “هاني” نجل المعلم فاروق “طارق” ويعطي له صورة وهو في سن صغيرا، لتكون هي طرف الخيط لكي يبحث عن والديه

مسلسل قهوة المحطة ،وكانت قد شهدت الحلقة 13 من مسلسل قهوة المحطة والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد، أحداث مشوقة، حيث هرب هاني من المصحة، ووصل إلى المنزل، وهدد والدته بالقتل، لأنها أودعته في المصحة لكي يتعالج من الإدمان، وفي مشهد مثير “يرفع هاني السكين على والدته ويهددها بأن تعطيه أموالًا كثيرة وإلا سيقتلها”.

وتتوالى الأحداث وتكشف الحلقة بطريقة الفلاش باك عن معاملة ريشة “حسن أبو الروس” وهاني “نجل المعلم فاروق” السيئة لمؤمن الصاوي “أحمد عزي ” قبل وفاته وتذهب الشكوك إلى قتلهم إياه، خاصة أن ريشة رفع عليه سلاحًا أبيض، وهدده بالقتل إذا أفشى أسراره هو وهاني للمعلم فاروق صاحب القهوةً.

يذكر أن قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان وأحمد ماجد وغيرهم الكثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.