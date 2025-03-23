الحلقة 7 من مسلسل ظلم المصطبة تتصدر التريند، ما السبب؟

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7، تصدرت الحلقة السابعة من مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضها مساء أمس السبت.

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد وصور من الحلقة، والتي تضمنت تطورات مثيرة ومفاجئة في الأحداث.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل ظلم المصطبة

وضمن الحلقة، بدأت علاقة “هند” ريهام عبد الغفور بحبيبها القديم حسن “إياد نصار” تأخذ منحى آخر، حيث بدأ الثنائي في الحنين لذكريات الماضي.

ويبدو أن عاطفة هند تجاه حسن والتي تعيش معه في منزل واحد رغم أنها ليست زوجته، بدأت تتجدد بينهما، لكن هذا الحب يهدد وجوده زوجها فتحي عبد الوهاب “حمادة” الذي لا يزال على قيد الحياة، وكان الثنائي يعتقدان أنه قد مات.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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