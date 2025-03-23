الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الحلقة 7 من مسلسل ظلم المصطبة تتصدر التريند، ما السبب؟

مسلسل ظلم المصطبة،
مسلسل ظلم المصطبة، فيتو

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7، تصدرت الحلقة السابعة من مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان إياد نصار وفتحي عبد الوهاب، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرضها مساء أمس السبت. 

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد وصور من الحلقة، والتي تضمنت تطورات مثيرة ومفاجئة في الأحداث.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل ظلم المصطبة 

وضمن الحلقة، بدأت علاقة “هند” ريهام عبد الغفور بحبيبها القديم حسن “إياد نصار” تأخذ منحى آخر، حيث بدأ الثنائي في الحنين لذكريات الماضي.

ويبدو أن عاطفة هند تجاه حسن والتي تعيش معه في منزل واحد رغم أنها ليست زوجته، بدأت تتجدد بينهما، لكن هذا الحب يهدد وجوده زوجها فتحي عبد الوهاب “حمادة” الذي لا يزال على قيد الحياة، وكان الثنائي يعتقدان أنه قد مات. 

قصة مسلسل ظلم المصطبة 

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة. 

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصة مسلسل ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 7 مسلسل ظلم المصطبة ظلم المصطبة الحلقة السابعة ظلم المصطبة الحلقة 7 الحلقة 7 من مسلسل ظلم المصطبة مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل مفاوضات ضم زيزو

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

تطورات أزمة تجديد أكرم توفيق مع الأهلي

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

الأهلي يخوض مواجهة طلائع الجيش بفريق 2005 في كأس عاصمة مصر

الأمن يكشف حقيقة سرقة جائزة مدفع رمضان من مواطن بعد الفوز بها فى منشأة ناصر

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

منوعات

المزيد

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نقيوس وإفشال مخطط البيزنطيين في استرداد مصر

هل نشر الأدعية والآيات عبر مواقع التواصل يعد من الحسنات الجارية؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بسداد الديون وزوال الهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية