الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أجداد صابر يساندونه في مواجهة الشياطين بالحلقة الأخيرة من المداح 5

مسلسل المداح.فيتو
مسلسل المداح.فيتو

عرضت منصة شاهد vip الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال قبل 24 ساعة من عرضها عبر شاشات التليفزيون.

المداح 5 الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لسلسلة المداح تسارعا كبيرا في الأحداث حيث التفت الشيطاين حول صابر المداح وفى مقدمتهم الملك الأحمر وبنات إبليس ست الحسن وفحيح وخادم بنات إبليس كابوس، فى محاولة منه لإضعاف صابر وسرقة الصولجان.

لكن تفاجأ صابر المداح بظهور أجداده ومنهم المنتصر وجاد الله وآخرين، وبالفعل استطاعوا إنقاذ حفيدهم المداح من إيدي الشياطين. 

واختتمت الحلقة الاخيرة من المداح بإفاقة صابر المداح من مواجهته وأجداده للشياطين ليجد نفسه في المغرب مسافرا من مصر وهو في حالة إغماء.

مسلسل المداح 5 الحلقة 29

وكانت الحلقة 29 من مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، شهدت سرقة السيف التي كانت تمتلكه ست الحسن لتحارب به المداح، وعاتبت ست الحسن السيد كامل (أحمد بدير) على عدم حفاظه على هذا السيف.

من جهة أخرى، طلبت الشيطانة نائلة مقابلة عماد (الجن المؤمن)، حيث قال لها: "فكرتي في اللي قولتلك عليه"، ردت عليه نائلة وهي في غاية التأثر وكادت أن تبكي، قالت إنها موافقة على طلبه في أن تكون مؤمنة مثله وتكون في صف المداح وتؤمن بالله سبحانه وتعالى.

مع نهاية الحلقة، وجد صابر المداح خريطة توصله للصولجان الذي سيقضي به على بنات إبليس والملك الأحمر بمساعدة الشيخ خضر.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر شلتوت النجم حمادة هلال جوري بكر خالد الصاوي خالد سرحان حمادة هلال فتحي عبد الوهاب مسلسل المداح مسلسل المداح 5 يسرا اللوزى المداح 5 الأخيرة 30

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سر جلوس زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

أول تعليق من محكمة العدل الدولية على دعوى رفعها السودان ضد الإمارات

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

كيف تم حسم الخلاف في مشروع قانون المسئولية الطبية؟ (إنفوجراف)

مع الزاهدين.. عبد القادر الجيلاني عَلَمُ الأولياء

آخر تطورات سعر صرف الدولار لحظيًّا في مصر

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كيف تم حسم الخلاف في مشروع قانون المسئولية الطبية؟ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم وضع المرأة مساحيق التجميل في رمضان وتأثيرها على صحة الصيام

مع الزاهدين.. عبد القادر الجيلاني عَلَمُ الأولياء

دعاء ليلة القدر 2025، 10 أدعية مأثورة رددها للفوز بـ ليلة القدر

المزيد
الجريدة الرسمية