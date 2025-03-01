ظهور مميز لـ دينا فؤاد في الحلقة الأولى من مسلسل "حكيم باشا"

مسلسلات رمضان 2025 في بداية مثيرة للأحداث، ظهرت النجمة دينا فؤاد في الحلقة الأولى من مسلسل "حكيم باشا" بشخصية قوية ومؤثرة، حيث قدمت مشهدًا دراميًا قويًا جذب أنظار الجمهور، إذ تجسد دينا شخصية فتاة قاهرية تواجه صراعًا عاطفيًا واجتماعيًا قويًا، حيث تظهر في المستشفى وهي تضع مولودها في سرية تامة دون علم أهلها.

وبينما تحاول إخفاء الأمر عن والدها، يدخل الأخير إلى المستشفى ليكتشف الحقيقة الصادمة فيسارع إلى توجيه صفعة قوية لها بسبب الوضع المثير للجدل، ومع تصاعد الأحداث، تكشف دينا لوالدها عن سر كبير، تعترف له بأنها تزوجت من "حكيم باشا" منذ فترة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع بين العائلة والصراعات التي ستتوالى لاحقًا.

مشاعر متناقضة

وتميزت دينا فؤاد في هذا المشهد بقدرتها على إظهار العديد من المشاعر المتناقضة من خوف، توتر، وألم، وهو ما أثار إعجاب متابعي العمل. كما أن هذه البداية المليئة بالتشويق تعد تمهيدًا لأحداث درامية مليئة بالتحديات والصراعات التي ينتظرها الجمهور في الحلقات القادمة.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتم تكريمها بمهرجان الأفضل وتصدرت تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تألقها اللافت في فعاليات مهرجان الأفضل لعام 2024، حيث تم تكريمها على نجاحها فى مسلسل "حق عرب" والذى تم عرضه رمضان الماضى، حيث واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز.

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