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ثقافة وفنون

إياد نصار يكشف قصة انفصاله عن زوجته الأولى (فيديو)

إياد نصار، فيتو
إياد نصار، فيتو

كشف الفنان الأردني إياد نصار قصة انفصاله عن زوجته الأولى، قائلا: "تجربة الانفصال ليست سهلة، وأولادي من زمان معايا، ولكن أنا ومامتهم الحياة مش مستمرة بينا، بس هذا لا يعني أننا أعداء، وفي لحظات هي مسئولة مني علشان هي أمهم، واللي عرفت أحققوا هو وجود علاقة لطيفة بيني وبين أمهم، وهذا هو أقل ضرر من أضرار الانفصال.

وأضاف إياد نصار خلال لقائه في برنامج حبر سري: "أكيد الانفصال يترك أثرا على الأطفال، ولكن خلاص هي الحياة وقفت هنا، واللي قادر عليه هو أني أحافظ على العلاقة اللطيفة مع الإنسان اللي بيني وبينه أطفال، ما ينفعش تدخل في عداوة وتستغل الأطفال في الخناقة اللي ما بينكم ودا معملتوش.

وكان الفنان الأردني إياد نصار، قد قال إنه لم يقصر تجاه الفن الأردني، ولكن لم يكن هناك عمل أردني مناسب له، وذلك خلال لقائه في برنامج حبر سري والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على شاشة القاهرة والناس.

وأضاف “إياد”: “أنا اكتشفت إني لو اسمي موجود في عمل فني مصري بيمشي في حكاية البيع، لكن لو اسمي على مسلسل إردني مابيتبعش، متابعا: المسلسل الأردني عنده مشكلة في التسويق وأنا معرفش إيه المشكلة، ووارد أنتج في الأردن، ولكن في دين في رقبتي لمصر، الصناعة والشهرة كانت هنا”. 

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