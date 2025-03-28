مسلسل إش إش الحلقة 29، القبض على ماجد المصري ومي عمر في صدمة بسبب والدتها

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “إش إش” حول الصدمة التي شعرت بها إش إش بعد معرفتها بوجود حملة أمنية تستعد للقبض على رجب الجريتلي وأعوانه.

وحاولت إش إش بكل جهدها التواصل مع رجب، ومختار، وفرج الجريتلي، لكن دون جدوى، وحينما لم تتمكن من الوصول إليهم، قررت اللجوء إلى نصة، ولكن عندما لم يرد على هاتفه، توجهت مسرعة إلى منزله، وأيقظته من نومه، ثم ذهبت معه إلى موقع تسليم المخدرات على أمل إنقاذ رجب من قبضة الشرطة.

إلا أن الشرطة كانت أسرع، حيث تمكنت من القبض على رجب، وفرج، ومختار، والنوري، وكل من كان معهم، وفي النيابة، توجهت إش إش للقاء رجب، وهناك كشفت له الحقيقة الصادمة، حيث أدركت أنها السبب في وقوعه في أيدي الشرطة.

وأخبرها رجب أنه لن يسامحها توعدها رجب بالانتقام، مؤكدًا لها أنه سيقتص منها من خلال أقرب الناس إليها، وعلى الرغم من انهيارها وصدمتها، لم تستطع إش إش الشعور بشيء سوى الذنب، حتى عندما حاول الضابط معتصم طمأنتها بأنها فعلت الصواب، أخبرته بأنها تشعر بالندم الشديد، ولا تزال تشعر بالخيانة تجاه رجب.

ومع ذلك، عادت إلى منزل والدتها وهي لا تزال في حالة من الحزن والارتباك، لكن حينما استيقظت من نومها، وجدت نفسها في صدمة بعدما وجدت أن هناك سكينًا مغروسًا في بطنها والدتها.

مسلسل إش إش الحلقة 28

دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل إش إش، حول إش إش التي تواصل التقرب من رجب الجريتلي ويزداد حبها له، أما هو فيبادلها الحب والحنان.

ويصل الأمر إلى حد أنه يطلب منها شراء شقة لوالدتها وتأمين مصروف شهري لها، حتى تتمكن من العيش بسعادة، ويسعد هذا الخبر إش إش، فتنطلق إلى والدتها لتخبرها بالأمر، لكن الأخيرة ترفض بشدة أي مال من رجب الجريتلي.

وعلى هامش الحلقة، يلتقي رجب مع فرج ويخبره أن إش إش أصبحت نقطة ضعفه، وأنه يحبها بصدق، خاصةً أنها ليست طامعة في أمواله ولا تسعى لتحقيق مصلحة من ورائه.

في سياق آخر، تذهب شادية إلى ابنها مختار وتطلب منه إصلاح علاقته بلبنى، لكنه يؤكد لها أن موضوع لبنى قد انتهى، ولا يريد سماع أي شيء عنها، بل يرفض حتى الحديث عن علاقة والدته برجب.

في الوقت ذاته، تتوجه لبنى إلى إخلاص وتعرض عليها مبلغ مليون جنيه مقابل أن تنسى أنها ابنتها ولا تخبر أحدًا بذلك، إلا أن إخلاص تطردها هي وتيسير.

بدورها، تذهب تيسير إلى بوشكاش طالبةً مساعدته في زواج ابنه، لكنه يرفض، مما يزيد من غضبها تجاهه.

من جهة أخرى، تحاول إش إش إثناء رجب عن الذهاب إلى الموعد الذي من المفترض أن يسلم فيه المخدرات، وتخبره أنها ترغب في السفر معه إلى الإسكندرية، لكنه يصر على إنهاء عمله أولًا.

بعد ذلك، تتوجه إش إش إلى الضابط معتصم وتبلغه بأن موعد تسليم المخدرات قد تم إلغاؤه، فيوهمها الضابط أنه أخذ المعلومات على محمل الجد، وألغى الحملة.

وفي تطور مفاجئ، تسمع إش إش ضابط يخبر زملاءه أن هناك حملة ستتم غدًا ضد رجب الجريتلي، مما يصيبها بالصدمة.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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