مسلسل حكيم باشا الحلقة 28، مقتل ابن مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل حكيم باشا ذهاب الدكتور خاطر للكشف على شديد ليجد أن ضغطه عالٍ وطلب نقله إلى مستشفى قنا، وبالفعل تم نقله بعد أن أمر حكيم بذلك.

وتحدث حكيم مع والده في المسجد، وفي النهاية قام حكيم بتقبيل يد والده وتركه وذهب إلى القصر، وواصلت برنسة وغزل تبادل الكيد لبعضهما البعض.

وتضع برنسة الثعبان للطفل نوح حتى تتخلص منه، أثناء تواجد والدته في الحمام، ووالده كان نائما في غرفة لوما، ثم استيقظ حكيم من النوم على صرخات غزل، وهي تقول له أن ابنها قد توفى.

وذهب مسرعا إلى الغرفة وأخذ ابنه "نوح" وحمله وظل يبكي، وجاءت برنسة وجلست تصرخ بجانبه وتبكي عليه، ثم جاء الدكتور خاطر وكشف عليه وقال له إن الطفل توفى.

وانتهت الحلقة على زواج الدكتور خاطر من برنسة عقب دفن ابن حكيم وظلت قسمة تزغرد مثل ما حدث عقب وفاة ابنها واحتفلوا بابن حكيم حينها.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 27

شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حكيم باشا، اتفاق أعداء مصطفى شعبان عليه، وقال واصل الذهبي إنه سوف يبقى الكبير من بعد حكيم، كما قال لمتعب إنه سوف يزوجه كما يشاء من النساء.

وانتهى حكيم من كتابة القصر باسم ابنه "نوح" وسط سعادة والدته غزل بعد أن أصبح القصر باسم ابنها، أما فواز فعرض على ياسين خيانة حكيم في المال ولكن ياسين رفض وقال له إنه لن يخون حكيم.

وتحدثت برنسه مع حكيم وطلبت منه أن يبارك لجوازها ولكنه رفض، وبعد ذلك تم إحضار الثعبان الذي سوف تضعه للتخلص من ابن حكيم، وهددت برنسة غزل بشكل غير مباشر، أما لوما فحاولت إقناع حكيم بالرحيل ولكنه رفض وتم الكشف عن لوحتها الجديدة وهي لنوح الذي يحاوطه الثعبان.

وذهب حكيم إلى الشرطة، واتفق مع الضابط بأن يسلم الشرطة تجار الآثار والإرهابيين مقابل أن يصبح شاهد ملك في القضية، بعدما علم أن الشرطة تعرف أنه يتاجر في الآثار.

وانتهت الحلقة بإعطاء الدكتور خاطر حقنة ترفع الضغط لشديد، بعد أن طلب منه والده أن يجعله يشعر بالإعياء حتى يمكن اختراق القصر في فترة مرضه، ثم ذهب وجلس يبكي برفقة والدته وأثناء حديث جاء له خبر بأن شديد تعرض لأزمة ولا يرد.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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