مسلسل قهوة المحطة حلقة 13، هاني يهدد أمه بالقتل بعد هروبه من المصحة

مسلسل قهوة المحطة ، شهدت الحلقة 13 من مسلسل قهوة المحطة والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد، أحداث مشوقة، حيث هرب هاني من المصحة، ووصل إلى المنزل، وهدد والدته بالقتل، لأنها أودعته في المصحة لكي يتعالج من الإدمان، وفي مشهد مثير “يرفع هاني السكين على والدته ويهددها بأن تعطيه أموالًا كثيرة وإلا سيقتلها”.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 13

وتتوالى الأحداث وتكشف الحلقة بطريقة الفلاش باك عن معاملة ريشة “حسن أبو الروس” وهاني “نجل المعلم فاروق” السيئة لمؤمن الصاوي “أحمد عزي ” قبل وفاته وتذهب الشكوك إلى قتلهم إياه، خاصة أن ريشة رفع عليه سلاحًا أبيض، وهدده بالقتل إذا أفشى أسراره هو وهاني للمعلم فاروق صاحب القهوةً.

مسلسل قهوة المحطة حلقة 12 ، شهدت الحلقة 12 من مسلسل قهوة المحطة والذي يقوم ببطولته أحمد غزي وبيومي فؤاد أحداثًا مشوقة.

وكشفت الحلقة عن مشهد مؤثر بين خليفة “ضياء عبد الخالق” وابنته" شروق"، حيث أنه ظل يبكي لها ويؤكد أنه لم يقتل مؤمن الصاوي “أحمد غزي" بل أنه كان يغير عليها منه فقط ولكنه ليس لديه القدرة على قتل نفس.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وتكشف الأحداث، عن وجود علاقة صداقة قوية بين مؤمن الصاوي “وأحمد الكاتب”، حيث أنه تضمنت الحلقة مشهد فلاش باك قبل وفاة مؤمن وهو يغني تتر مسلسل ذئاب الجبل في الشارع بأداء قوي والذي قدمه علي الحجار، حيث أن “مؤمن” كان يسعى للشهرة والمجد قبل وفاته.

يذكر أن قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان وأحمد ماجد وغيرهم الكثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.