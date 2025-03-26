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ثقافة وفنون

محمد رمضان يفاجئ عمال نظافة في المعادي ويمنحهم 100 ألف جنيه (فيديو)

محمد رمضان مع عامل
محمد رمضان مع عامل نظافة، فيتو

قرر الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، رسم البسمة على وجوه عدد من عمال النظافة بميدان دجلة بالمعادي.

 

محمد رمضان يبحث عن صاحب الـ100 ألف جنيه

وتوجه محمد رمضان إلى شوارع المعادي، للبحث عن صاحب الحظ والنصيب للفوز معه بجائزة مدفع رمضان وقيمتها 100 ألف جنيه.

 

محمد رمضان يدعم عمال النظافة بـ 100 ألف جنيه

وخلال مروره بسيارته في أحد شوارع المعادي عثر على عامل نظافة كبير في السن وطلب منه الصعود إلى سيارته وتحدث معه عن فريقه في تجميل الشارع ليخبره بأن عددهم 10 وتجمعهم علاقة طيبة.

 

ووزع الفنان محمد رمضان مبلغ 100 ألف جنيه على 10 من عمال النظافة.

وأخبر أحد عمال النظافة، محمد رمضان، قائلا: "أنا ظروفي صعبة والله وعايز أجوز بنتي" ليرد الفنان: "عينيا..احنا سعيدين بنظافة المعادي".

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