الجمعة 28 مارس 2025
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ثقافة وفنون

سائق توك توك يربح 100 ألف جنيه بسبب خلفية موبايله بـ"مدفع رمضان" (فيديو)

مدفع رمضان، فيتو
مدفع رمضان، فيتو

 برنامج مدفع رمضان ، عرضت شاشة DMC حلقة جديدة من برنامج مدفع  رمضان والذي يقدمه الفنان محمد رمضان عقب أذان المغرب.

وفاجأ محمد رمضان خلال الحلقة الجديدة من برنامج مدفع رمضان سائق توك توك بمنحه 100 ألف جنيه من جوائز البرنامج بسبب أنه يضع صورة ابنه خلفية على هاتفه المحمول.

وفي فقرة أخرى من نفس الحلقة، يفاجئ محمد رمضان بائع سبح بمنحه 100 ألف جنيه من جوائز برنامج مدفع رمضان وقال له: “أنت مش بتمد إيدك لحد، أنا هشتري منك السبح اللي بـ 600 جنيه بـ 100 ألف جنيه”.

 

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