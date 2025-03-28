سائق توك توك يربح 100 ألف جنيه بسبب خلفية موبايله بـ"مدفع رمضان" (فيديو)

برنامج مدفع رمضان ، عرضت شاشة DMC حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان والذي يقدمه الفنان محمد رمضان عقب أذان المغرب.

وفاجأ محمد رمضان خلال الحلقة الجديدة من برنامج مدفع رمضان سائق توك توك بمنحه 100 ألف جنيه من جوائز البرنامج بسبب أنه يضع صورة ابنه خلفية على هاتفه المحمول.

وفي فقرة أخرى من نفس الحلقة، يفاجئ محمد رمضان بائع سبح بمنحه 100 ألف جنيه من جوائز برنامج مدفع رمضان وقال له: “أنت مش بتمد إيدك لحد، أنا هشتري منك السبح اللي بـ 600 جنيه بـ 100 ألف جنيه”.

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