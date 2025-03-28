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ثقافة وفنون

نجمة برنامج أرب جوت تالنت تعلن إعتزالها الغناء وإرتداء الحجاب ( فيديو)

ياسمينا العلواني،
ياسمينا العلواني، فيتو

أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني اعتزالها الغناء وإرتدئها الحجاب، وذلك من خلال فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “فيسبوك"

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وإرتداء الحجاب

وقالت “ياسمينا:” أنا قررت أني اتحجب والقرار دا مش وخداه أمبارح دا من سنين عمال يروح ويجي لأني بحسبهها بدماغي، ودي خطوة لازم كل بنت تاخدها 

وأضافت “ياسمينا” أنها ستغير كل حياتها وخطواتها بالكامل مضيفة:" بأنها متوترة ولكنها واثقة من دعم ومساندة الجمهور لها.

وقالت ياسمينا من خلال الفيديو التي نشرته، أنها كانت لديها عمل جديد، ولكنه لم تقدمه مشيرة إلي إنها أخذت القرار  عن اقتناع وتابعت: كان عندي شغل وخلاص مش ها يبقي موجود ومش عارفة هعمل أيه ؟

و ياسمينا هى فنانة من مواليد محافظة الإسماعيلية. ذاع صيتها بعد مشاركتها في برنامج المواهب آرابز جوت تالنت في موسمه الرابع حيث حصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف للنهائي وصدرت لها أغنية بعنوان “حنا له” صدرت يوم 4 سبتمبر 2017 

وبدأت ياسمينا الغناء في سن الثانية عشرة حيث انضمت لفريق الموسيقي العربية بقصر ثقافة الإسماعيلية، ثم انضمت إلى الفرقة القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سليم سحاب لتصبح أصغر طفلة معتمدة استثنائيا على مستوى جمهورية مصر وذلك في عمر 12 سنة وكان السن المسموح بدون استثناء هو 18 سنة.

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