إياد نصار: اسمي مش بيتباع لو على مسلسل أردني وهناك دين في رقبتي لمصر (فيديو)

قال الفنان الأردني إياد نصار، إنه لم يقصر تجاه الفن الأردني، ولكن لم يكن هناك عمل أردني مناسب له، وذلك خلال لقائه في برنامج حبر سري والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على شاشة القاهرة والناس.

إياد نصار في برنامج حبر سري

وأضاف “إياد”: “أنا اكتشفت إني لو اسمي موجود في عمل فني مصري بيمشي في حكاية البيع، لكن لو اسمي على مسلسل إردني مابيتبعش. المسلسل الأردني عنده مشكلة في التسويق وأنا معرفش إيه المشكلة، ووارد أنتج في الأردن، ولكن في دين في رقبتي لمصر، الصناعة والشهرة كانت هنا”.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان إياد نصار في موسم رمضان 2025 بمسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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