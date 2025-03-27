أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية إحياء ألتراس أهلاوي.. تفاصيل غرق الغواصة السياحية بالغردقة.. حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية إحياء ألتراس أهلاوي

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 5 أشخاص من مشجعي النادي الأهلي على خلفية اتهامهم بالتحريض على أعمال عنف في قضية إحياء ألتراس أهلاوي.

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في الشيخ زايد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل منور مول شهير بمدينة الشيخ زايد دون وقوع أى إصابات.

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر سقوط شرفة منزل بالحوامدية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب شخصان إثر سقوط شرفة منزل عليهما أثناء مرورهم من أمام المنزل بمنطقة الحوامدية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 87 مليون جنيه من تجارة السلاح بالقاهرة والبحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة – القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال قبل الإفطار بمنطقة أبو النمرس مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

إخلاء سبيل طبيب الشرقية فى واقعة فيديو سحل سيدة مسنة بكفالة 20 ألف جنيه

قررت النيابة العامة بالشرقية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل طبيب مسالك بولية بالزقازيق، على خلفية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه من ديوان قسم ثان الزقازيق على ذمة التحقيقات.

النائب العام يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر المبارك

أرسل النائب العام المستشار محمد شوقي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مصرع وإصابة 15 شخصًا، تفاصيل غرق الغواصة السياحية في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر غرق غواصة سياحية، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

ضربات أمنية ناجحة، ضبط عصابات للسرقة في قبضة شرطة القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات قاصمة لعصابات السرقة، حيث تمكنت من ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم السرقة بأساليب مختلفة، مستهدفة المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة طبيب مع والد طفل مريض داخل مستشفى طهطا العام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو مشاجرة طبيب مع والد طفل مريض داخل مستشفى طهطا العام.

القبض على قائد سيارة بتهمة طمس اللوحة الأمامية في الزيتون

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بمنطقة الزيتون بطلاء اللوحات المعدنية وطمس اللوحة الأمامية، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

ضبط شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج في القليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" بالقليوبية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم

ضبط قطاع الأمن العام، عامل بالفيوم لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجهم فى عيد الفطر المبارك.

تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لجلب 826 ألف قرص كبتاجون بـ 1.2 مليار جنيه (صور)

قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر المبارك، حاول تشكيل عصابي، جلب شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة، إلا أن اليقظة الأمنية أحبطت خطة جلب الصفقة المقدرة بـ 1.2 مليار جنيه.

تأجيل استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة سب ريهام سعيد

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد إلى جلسة 10 أبريل المقبل

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتعرض إحدى السيدات لسرقة الجائزة المالية المقدمة لها من أحد البرامج بالقاهرة.

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