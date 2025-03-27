الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

النائب العام يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر المبارك

النائب العام
النائب العام

 أرسل  النائب العام المستشار محمد شوقي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي  بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

وجاء في البرقية.. يطيب لي بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن السيدات والسادة أعضاء النيابة العامة، أن نبعث لفخامتكم أصدق آيات التهنئة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن ينصركم ويسدد خطاكم، وأن يديم على مصرنا الحبيبة الرخاء والأمان والاستقرار، حفظ الله الوطن قيادة وأرضًا وشعبًا.

كان قد أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهر رمضان عدته 29 يوما وذلك بالحسابات الفلكية، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام الـ 6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى.

وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:13

الجيزة: 6:12

الاسكندرية: 6:16

بورسعيد:6:07

السويس: 6:07

العريش:6:01

الطور:6:03

سانت كاترين:6:01

طابا: 5:57

شرم الشيخ: 6:00

دمنهور: 6:14


طنطا:6:12

المنصورة:6:11

الزقازيق:6:10

بنها:6:12

شبين الكوم: 6:13

كفر الشيخ:6:13

الفيوم: 6:14

بنى سويف: 6:13

المنيا: 6:14

أسيوط:6:13

سوهاج:6:11

قنا:6:07

أسوان:6:07

أبو سمبل: 6:13

مرسى مطروح:6:27

الغردقة: 6:03

الخارجة: 6:17

الإسماعيلية:6:07

دمياط: 6:09

السلوم:6:35

نوبيع: 5:59

حلايب: 5:53

شلاتين: 5:57

وتعد مدينة السلوم آخر مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن يؤدى أهالى المدينة صلاة العيد فى تمام 6:35 صباحا.

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النائب العام المستشار محمد شوقي عيد الفطر المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي

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