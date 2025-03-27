القبض على قائد سيارة بتهمة طمس اللوحة الأمامية في الزيتون
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بمنطقة الزيتون بطلاء اللوحات المعدنية وطمس اللوحة الأمامية، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها.
رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصـــل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطلاء اللوحات المعدنية للسيارة وطمس اللوحة الأمامية بالقاهرة.
وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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