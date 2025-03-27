إخلاء سبيل 5 متهمين في قضية إحياء ألتراس أهلاوي

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 5 أشخاص من مشجعي النادي الأهلي على خلفية اتهامهم بالتحريض على أعمال عنف في قضية إحياء ألتراس أهلاوي.

والصادر بحقهم القرار هم كل من: كريم أيمن أحمد، محمد إبراهيم دسوقي، محمد سيد خليل، مؤمن حسام لطفي، يوسف حمدى جمال.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وإحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم (ألتراس أهلاوي) والدعوة للمشاركة في أنشطة محظورة”.

أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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