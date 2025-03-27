إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأبو النمرس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال قبل الإفطار بمنطقة أبو النمرس مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أبو النمرس

تلقى المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمت السيطرة على المشاجرة.



وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص بسبب لهو الأطفال فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح بالرأس والجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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