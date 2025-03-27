الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة طبيب مع والد طفل مريض داخل مستشفى طهطا العام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو مشاجرة طبيب مع والد طفل مريض داخل مستشفى طهطا العام.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشادة كلامية داخل إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 مارس الجاري حدثت مشادة كلامية بين طرف أول طبيب بالمستشفى طهطا العام، طرف ثان أحد الأشخاص؛ وذلك حال تواجد الطرف الثاني بالمستشفى للكشف على نجله " 10 سنوات"، وقيام الطرف الأول بإبلاغه أنه جاري استدعاء طبيب مختص للكشف على نجله.

وبإستدعاء الطرفين أقرا بأنه تم التصالح فيما بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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