الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

ضبط شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج في القليوبية

ضبط مالك شركة بدون
ضبط مالك شركة بدون ترخيص

تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" بالقليوبية لإلحاق العمالة بالخارج للنصب والاحتيال على المواطنين. 

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة، مقر الشركة وضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على صور جوازات سفر وإعلانات للشركة هاتف محمول"بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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