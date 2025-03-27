مصرع وإصابة 15 شخصًا، تفاصيل غرق الغواصة السياحية في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر غرق غواصة سياحية، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وتمكنت الأجهزة المختصة من إنقاذ 29 آخرين أثر غرق الغواصة، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى والجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل حادث غرق غواصة سياحية فى الغردقة

وكشفت التحقيقات أن الغواصة، كانت تقل نحو 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة، أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

وكانت مديرية أمن البحر الأحمر، تلقت إخطارا بغرق غواصة سياحية أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة ووقوع وفيات وإصابات، وانتقلت قوات الأمن والإنقاذ لمكان الحادث وتبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين أثناء خروج الغواصة في رحلة بحرية لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة تحت الماء.

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