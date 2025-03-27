الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع وإصابة 15 شخصًا، تفاصيل غرق الغواصة السياحية في الغردقة

حادث غرق غواصة سياحية
حادث غرق غواصة سياحية فى الغردقة

 شهدت مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر غرق غواصة سياحية، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

 وتمكنت الأجهزة المختصة من إنقاذ 29 آخرين أثر غرق الغواصة، وتقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى والجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل حادث غرق غواصة سياحية فى الغردقة 

 وكشفت التحقيقات أن الغواصة، كانت تقل نحو 44 راكبا من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية لتفقد الشعب المرجانية تحت مياه البحر الأحمر بالغردقة، أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

txt

تحرير 45 ألفا و631 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

txt

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الآيس والحشيش بـ 9.1 مليون جنيه

 

 وكانت مديرية أمن البحر الأحمر، تلقت إخطارا بغرق غواصة سياحية أمام مارينا أحد الفنادق الشهيرة ووقوع وفيات وإصابات، وانتقلت قوات الأمن والإنقاذ لمكان الحادث وتبين وفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين أثناء خروج الغواصة في رحلة بحرية لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة تحت الماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث الغردقة حادث غرق غواصة مديرية أمن البحر الأحمر غرق غواصة الشعب المرجانية غرقة غواصة سياحية

مواد متعلقة

تحرير 45 ألفا و631 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الآيس والحشيش بـ 9.1 مليون جنيه

الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة طبيب مع والد طفل مريض داخل مستشفى طهطا العام

ضبط شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج في القليوبية

القبض على قائدي دراجات نارية لأدائهم حركات استعراضية في دمياط

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم

الأكثر قراءة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدولار وصل لكام؟ ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء في البنوك بمنتصف التعاملات

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

هالاند يتصدر ومحمد صلاح ثالثا.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد بالعراق والتعثر في الشام

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

المزيد
الجريدة الرسمية