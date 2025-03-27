الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

إخلاء سبيل طبيب الشرقية فى واقعة فيديو سحل سيدة مسنة بكفالة 20 ألف جنيه

إخلاء سبيل طبيب الشرقية
إخلاء سبيل طبيب الشرقية

قررت النيابة العامة بالشرقية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل طبيب مسالك بولية بالزقازيق، على خلفية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه من ديوان قسم ثان الزقازيق على ذمة التحقيقات.

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بلاغا من ابنة سيدة تتهم فيه طبيب بالتعدي على والدتها بالضرب في منطقة الغشام، بسبب خلافات فيما بينهم على مبلغ التأمين والعقود الخاصة بالإيجار، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعدي المتهم على المجني عليها بالضرب وسحلها داخل المنزل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5144 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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