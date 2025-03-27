تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لجلب 826 ألف قرص كبتاجون بـ 1.2 مليار جنيه (صور)

قبل أيام قليلة من حلول عيد الفطر المبارك، حاول تشكيل عصابي، جلب شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة، إلا أن اليقظة الأمنية أحبطت خطة جلب الصفقة المقدرة بـ 1.2 مليار جنيه.

تفاصيل سقوط تشكيل عصابى لجلب 826 ألف قرص كبتاجون بقيمة 1.2 مليار جنيه

إحباط محاولة جلب كميات من مخدر الكبتاجون بمليار ومئتان مليون جنيه



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنيسق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول.



وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من تحديد مكان اختبائهم وضبطهم وبحوزتهم 826 ألف قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بمليار ومئتان مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية لجالبي المواد المخدرة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.

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