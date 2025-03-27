ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم

ضبط قطاع الأمن العام، عامل بالفيوم لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجهم فى عيد الفطر المبارك.



ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل فى الفيوم

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل فى الفيوم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

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