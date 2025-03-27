الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم

ألعاب نارية
ألعاب نارية

  ضبط  قطاع الأمن العام، عامل بالفيوم لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجهم فى عيد الفطر المبارك.
 

ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل فى الفيوم 
ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل فى الفيوم 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته قرابة 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عامل فى الفيوم 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

بـ 1.2 مليار جنيه، إحباط تهريب أكبر صفقة مخدرات قبل العيد

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم النيابة العامة تصنيع الألعاب النارية قطاع الأمن العام مركز شرطة الشواشنة مديرية أمن الفيوم وزارة الداخلية ورشة لتصنيع الالعاب النارية

مواد متعلقة

بـ 1.2 مليار جنيه، إحباط تهريب أكبر صفقة مخدرات قبل العيد

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالمنوفية

حملة تموينية تضبط 6 أطنان لحوم وفسيخ وسردين فاسدة بالقاهرة

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 5 تشكيلات عصابية و39 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على راغبي السفر

28 ألف مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر يسجل 32 جنيهًا بالأسواق اليوم الخميس 27-3-2025

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام تهم المصريين في مشروع موازنة 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة نهر جيحون وانتهاء الإمبراطورية الساسانية على يد المسلمين

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعليم الأطفال أحكام الصيام؟ الأزهر يوضح (فيديو)

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

المزيد
الجريدة الرسمية