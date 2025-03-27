وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الداخلية: نحن نستقبل هذه المناسبة المباركة..نستلهم منها معاني الإثابة وحسن الثواب للمثابرة والإخلاص في العبادات.. لتكون لنا دافعًا لمُواصلة البذل والعطاء والتفاني في الأداء.. من أجل ترسيخ دعائم أمن واستقرار بلادنا الغالية.. متسلحين بالعزيمة والإرادة واليقين في توفيق المولى عز وجل.. مبتهلين إليه أن يجعله عيد آمان وسلام.. على شعب مصر العظيم تحت قيادتكم الحكيمة.

وزير الداخلية



كما بعث وزير الداخلية، برقيات تهنئة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق – رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر والفريق أول عبد المجيد صقر – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قيادات الدولة ورجال الشرطة.

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