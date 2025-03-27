ضربات أمنية ناجحة، ضبط عصابات للسرقة في قبضة شرطة القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات قاصمة لعصابات السرقة، حيث تمكنت من ضبط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم السرقة بأساليب مختلفة، مستهدفة المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة.

عصابة الأجانب في التجمع الأول

وتم ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية بعد قيامهم بسرقة حقيبة أحد المواطنين بأسلوب "المغافلة"، واعترفوا بارتكاب واقعة أخرى بنفس الأسلوب، ليتم ضبط كافة المسروقات بمسكن أحدهم.

سارقا الهواتف في التبين

وفي التبين تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة، واعترفا بتنفيذ خمس وقائع، كما تم ضبط العميل الذي كان يشتري منهما المسروقات.

لص المصوغات في التجمع الخامس

وفى التجمع الخامس ألقي رجال المباحث القبض على متهم بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية بعملات مختلفة من داخل مسكن، وتم ضبط المسروقات لدى أحد أصدقائه، الذي تبين أنه حارس عقار.

خاطفا الحقائب في المرج

وفى منطقة المرج تم ضبط شخصين، أحدهما له سجل إجرامي، بعد قيامهما بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص الأجانب بأسلوب الخطف باستخدام سيارة، وعُثر بحوزتهما على سلاح ناري وجزء من المبلغ المالي المسروق.

وتأتي هذه الضبطيات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون وردع الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

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