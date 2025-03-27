كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بتعرض إحدى السيدات لسرقة الجائزة المالية المقدمة لها من أحد البرامج بالقاهرة.

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات.. الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات.. الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات لسرقة الجائزة المالية المقدمة لها من أحد البرامج التلفزيونية “مدفع رمضان” حال تواجدها بمنطقة المعصرة بالقاهرة خلال فعاليات البرنامج عن طريق تزاحم بعض الأشخاص من حولها.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام السيدة الحاصلة على الجائزة من برنامج مدفع رمضان مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة، بإنفاق الجائزة على متطلباتها الشخصية، ونفت تعرضها لواقعة سرقة.

وأضافت بقيامها بعمل لقاء مصور إدعت خلاله سرقة الجائزة بقصد التربح من خلال التحصل على تبرعات أو مساعدات أو تعويضها من البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

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