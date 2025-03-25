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رياضة

الكاميرون يكستح ليبيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب ليبيا
منتخب ليبيا

تصفيات كأس العالم 2026، خسر منتخب ليبيا أمام نظيره الكاميرون بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل فينسنت أبو بكر الهدف الاول والثالث لمنتخب الكاميرون  في الدقيقة 27 و61، واضاف الهدف الثاني اللاعب برايان مبيمو 53. 

وجاء هدف ليبيا الوحيد عن طريق اللاعب عز الدين المريمي في الدقيقة 1+90. 

ترتيب ليبيا والكاميرون 

ويحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقاط، حصدهم من 3 انتصارات وثلاثة تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة، بينما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين وهزيمتين.

ترتيب المجموعة الرابعة 

الرأس الأخضر 13 نقاط  

الكاميرون 12 نقاط 

ليبيا 8 نقاط 

أنجولا 7 نقاط  

موريشيوس 5 نقاط  

إسواتيني نقطتين 


وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل مباشرة إلى المونديال المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني مرحلة إضافية من التصفيات القارية.

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

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