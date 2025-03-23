تشهد التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عدد من المفاجآت قبل إنطلاق الجولة السادسة خاصة بتواجد عدد من المنتخبات الكبيرة خارج الصدارة أبرزهم الكاميرون ونيجيريا والسنغال.

ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026

وترصد السطور التالية ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026 قبل مباريات الجولة السادسة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- مصر 13 نقطة

2- بوركينا فاسو 8 نقاط

3- سيراليون 8 نقاط

4- غينيا بيساو 6 نقاط

5- إثيوبيا 3 نقاط

6- جيبوتي نقطة واحدة

ترتيب مجموعة السنغال في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- السودان 11 نقطة

2- جمهورية الكونغو 10 نقاط

3- السنغال 9 نقاط

4- توجو 4 نقاط

5- موريتانيا نقطتين

6- جنوب السودان نقطتين

ترتيب مجموعة نيجيريا في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- منتخب جنوب أفريقيا 10 نقاط

2- منتخب بنين 8 نقاط

3- منتخب رواندا 7 نقاط

4- منتخب نيجيريا 6 نقاط

5- منتخب ليسوتو 5 نقاط

6- منتخب زيمبابوي 3 نقاط

ترتيب مجموعة الكاميرون في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- منتخب الرأس الأخضر 10 نقاط

2- منتخب الكاميرون 9 نقاط

3- منتخب ليبيا 8 نقاط

4- منتخب أنجولا 7 نقاط

5- منتخب موريشيوس 4 نقاط

6- منتخب إسواتيني نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- منتخب المغرب 12 نقطة

2- منتخب النيجر 6 نقاط

3- منتخب تنزانيا 6 نقاط

4- منتخب زامبيا 3 نقاط

5- منتخب الكونغو 0 نقاط

6- إريتريا 0 نقاط

ترتيب مجموعة كوت ديفوار في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- منتخب كوت ديفوار 13 نقطة

2- منتخب الجابون 12 نقطة

3- منتخب بوروندي 7 نقاط

4- منتخب كينيا 6 نقاط

5- منتخب جامبيا 4 نقاط

6- منتخب سيشل بلا نقاط

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- منتخب الجزائر 12 نقطة

2- منتخب موزمبيق 12 نقطة

3- منتخب غينيا 7 نقاط

4- منتخب بوتسوانا 6 نقاط

5- منتخب أوغندا 6 نقاط

6- منتخب الصومال نقطة واحدة



ترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- منتخب تونس 13 نقطة

2- منتخب نامبيا 11 نقطة

3- منتخب ليبيريا 7 نقاط

4- منتخب مالاوي 6 نقاط

5- غينيا الاستوائية 6 نقاط

6- منتخب ساوتومي بلا نقاط





ترتيب مجموعة غانا في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الخامسة

1- منتخب غانا 12 نقطة

2- منتخب مدغشقر 10 نقاط

3- منتخب جزر القمر 9 نقاط

4- منتخب مالي 8 نقاط

5- منتخب جمهورية أفريقيا الوسطي 4 نقاط

6- منتخب تشاد بلا نقاط

وتنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والمقرر لها أيام 23 و24 و25 مارس الجاري على الترتيب.

مواعيد الجولة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم

كينيا ضد الجابون – 3 مساءً – الأحد 23 مارس

إسواتيني ضد موريشيوس - 3 مساءً – الأحد 23 مارس

نامبيا ضد غينيا الإستوائية - 3 مساءً – الاثنين 24 مارس

ليبيريا ضد ساو توميه وبرينسيب - 6 مساءً – الاثنين 24 مارس

جمهورية أفريقيا الوسطي ضد مالي - 6 مساءً – الاثنين 24 مارس

غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو - 6 مساءً – الاثنين 24 مارس

مدغشقر ضد غانا - 9 مساءً – الاثنين 24 مارس

كوت ديفوار ضد جامبيا - 9 مساءً – الاثنين 24 مارس

تونس ضد مالاوي - 11 مساءً – الاثنين 24 مارس

إثيوبيا ضد جيبوتي - 11 مساءً – الاثنين 24 مارس

بوتسوانا ضد الصومال - 3 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

بنين ضد جنوب أفريقيا - 6 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

رواندا ضد ليسوتو - 6 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

أوغندا ضد غينيا - 6 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

نيجيريا ضد زيمباوي - 6 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

أنجولا ضد الرأس الأخضر - 6 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

مصر ضد سيراليون - 9 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

السودان ضد جنوب السودان - 9 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

بوروندي ضد سيشل - 9 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

الكاميرون ضد ليبيا - 9 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

السنغال ضد توجو - 11 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

جزر القمر ضد تشاد - 11 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

الجزائر ضد موزمبيق - 11 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

موريتانيا ضد الكونغو الديمقراطية - 11 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

المغرب ضد تنزانيا – 11:30 مساءً – الثلاثاء 25 مارس

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

نتائج الجولة الخامسة لتصفيات أفريقيا للمونديال

ليبيريا 0-1 تونس

إسواتيني 0-0 الكاميرون

جمهورية أفريقيا الوسطي 1-4 مدغشقر

موزمبيق 3-1 أوغندا

مالاوي 0-1 نامبيا

زيمباوي 2-2 بنين

الرأس الأخضر 1-0 موريشيوس

سيراليون 3-1 غينيا بيساو

ليبيا 1-1 أنجولا

الجابون 3-0 سيشل

جامبيا 3-3 كينيا

جزر القمر 0-3 مالي

غينيا الاستوائية 2-0 ساو توميه وبرينسيب

بوتسوانا 1-3 الجزائر

رواندا 0-2 نيجيريا

بوركينا فاسو 4-1 جيبوتي

الكونغو الديمقراطية 1-0 جنوب السودان

جنوب أفريقيا 2-0 ليسوتو

غانا 5-0 تشاد

بوروندي 0-1 كوت ديفوار

غينيا 0-0 الصومال

إثيوبيا 0-2 مصر

النيجر 1-2 المغرب

توجو 2-2 موريتانيا

السودان 0-0 السنغال

نظام تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

ويقام المونديال المقبل 2026 بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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