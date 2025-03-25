تصفيات كأس العالم، الرأس الأخضر يتقدم علي أنجولا 0/1 بالشوط الأول

يتأخر منتخب أنجولا أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهم اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

ويتواجد منتخبا الرأس الأخضر وأنجولا في المجموعة الرابعة في تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 رفقة كل من؛ موريشيوس وإيسواتيني وليبيا ووالكاميرون.

ترتيب المجموعة الرابعة

الرأس الأخضر 10 نقاط

الكاميرون 9 نقاط

ليبيا 8 نقاط

أنجولا 7 نقاط

موريشيوس 5 نقاط

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