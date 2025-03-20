الجمعة 21 مارس 2025
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رياضة

منتخب ليبيا يتعادل مع أنجولا 1/1 في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا وأنجولا
ليبيا وأنجولا

انتهت مباراة منتخب ليبيا مع نظيره أنجولا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل هدف ليبيا مؤيد اللافي في الدقيقة 74، وتعادل فريدي لمنتخب أنجولا في الدقيقة 3+90. 

ويتواجد منتخبي ليبيا وأنجولا في المجموعة الرابعة في تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 رفقة كل من؛ الكاميرون وإيسواتيني والرأس الأخضر وموريشيوس. 

ترتيب المجموعة الرابعة 

الرأس الأخضر 10 نقاط  

الكاميرون 9 نقاط 

ليبيا 8 نقاط 

أنجولا 7 نقاط  

موريشيوس 4 نقاط  

إيسواتيني نقطة 

الكاميرون يتعادل سلبيا مع إيسواتيني 

وانتهت مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره إيسواتيني بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء امس الأربعاء على ملعب مبومبيلا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

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ليبيا أنجولا كأس العالم الكاميرون ايسواتيني

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