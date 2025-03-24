الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

إصابة عدد من المستوطنين بحالات هلع أثناء الهروب إلى الملاجئ

الملاجئ، فيتو
الملاجئ، فيتو

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إصابة عدد من المستوطنين بحالات هلع أثناء الهروب إلى الملاجئ، بعد أن دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق.

 

صافرات الإنذار تدوي بالقدس المحتلة وأكثر من 200 بلدة وسط إسرائيل

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، دوي صافرات الإنذار في القدس وضواحيها وأكثر من 200 بلدة وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

 

اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة

 زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة.
 

51 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

 أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

 

تنفيذ "أنشطة عسكرية" في غزة

 وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ "أنشطة عسكرية" في غزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع "بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في  لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

واستأنفت إسرائيل الأسبوع الماضي، عدوانها على قطاع غزة.

 

تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة

 وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي، وسع أمس الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات آلاف العائلات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة.

وتسببت عودة القتال في القطاع باستشهاد المئات من الفلسطينيين وإصابة أكثر من ألف آخرين، علاوة على نزوح الآلاف من مناطقهم التي عادوا إليها مؤخرًا.

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