الدفاع الروسية تعلن إسقاط 40 طائرة مسيرة أوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الأحد إسقاط نحو 40 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها إسقاط 28 طائرة مسيرة خلال الفترة بين الساعة 22:20 و23:10 بتوقيت موسكو، 17 منها فوق مقاطعة روستوف و6 فوق مقاطعة فورونيج و4 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود وطائرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك.

وقبل ذلك أعلنت الوزارة إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية بين الساعة 21:25 و22:20 بتوقيت موسكو، 5 منها فوق جمهورية القرم وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي كورسك وبيلجورود.

وبين الساعة 21:00 و21:15 بتوقيت موسكو تم إسقاط 4 طائرات مسيرة أخرى فوق القرم.

ويشار إلى أن القرم سبق لها أن تعرضت للاستهداف بالطائرات المسيرة من جانب القوات الأوكرانية مرتين على الأقل أمس.

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