جماعة الحوثي تعلن استشهاد وإصابة 14 شخصا في الغارة الأمريكية على صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء أمس الأحد، استشهاد وإصابة 14 شخصًا، جراء قصف أمريكي استهدف العاصمة صنعاء.



وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إن الطيران الأمريكي استهدف بعدة غارات جوية مبنى في حي سكني في منطقة عصر بمديرية معين بصنعاء أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين.

وأضاف الأصبحي، أن من بين المصابين 3 أطفال وامرأتين في حصيلة نهائية.

وحمل الأصبحي، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، المسؤولية السياسية والأخلاقية "تبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت المدنية والأحياء السكنية".

ودعا المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية "إلى فضح وتجريم انتهاكات العدوان الأمريكي والتي تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين".

ومساء الأحد، أعلن الحوثيون، أن الطيران الأمريكي استهدف بعدة غارات منطقة عصر بالعاصمة صنعاء، ومديريتي وسحار وساقين بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

جاءت هذه الغارات، بعد إعلان الحوثيين تنفيذ عملة عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

كما أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران، إلى أن قواتهم اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعدد من القطع الحربية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والمسيرات "واستمر الاشتباك لعدة ساعات".

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