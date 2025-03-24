الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ "أنشطة عسكرية" في غزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع "بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في  لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

واستأنفت إسرائيل الأسبوع الماضي، هجومها على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي، وسع أمس الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات آلاف العائلات.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن "الآليات الإسرائيلية توغلت من محور نتساريم جنوبًا نحو الأحياء الغربية للمدينة، وأقدمت على قتل وجرح العشرات من السكان واعتقال آخرين"، واصفًا الوضع في تلك المناطق بأنه صعب للغاية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة.

وتسببت عودة القتال في القطاع باستشهاد المئات من الفلسطينيين وإصابة أكثر من ألف آخرين، علاوة على نزوح الآلاف من مناطقهم التي عادوا إليها مؤخرًا.

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غزة جنوب لبنان مناورة برية في لبنان قطاع غزة مدينة رفح تل السلطان والسعودي

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