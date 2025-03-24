الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

أردوغان: إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف أردوغان: ناقشت في اتصال هاتفي مع ترامب التطورات في ‎سوريا وغزة.

 

51 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

 أعلنت مصادر طبية في غزة، استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

 

تنفيذ "أنشطة عسكرية" في غزة

 وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ "أنشطة عسكرية" في غزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع "بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في  لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

واستأنفت إسرائيل الأسبوع الماضي، عدوانها على قطاع غزة.

 

تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي، وسع أمس الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات آلاف العائلات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة.

وتسببت عودة القتال في القطاع باستشهاد المئات من الفلسطينيين وإصابة أكثر من ألف آخرين، علاوة على نزوح الآلاف من مناطقهم التي عادوا إليها مؤخرًا.

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