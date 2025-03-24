أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.. البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

إجمالي السيارات الأوروبية التى تم شراؤها خلال الربع الأول

استعرض التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي السيارات الأوروبية التي تم شراء خلال الربع الأول من عام 2025، وكانت السيارات الأوروبية حققت أكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة السابقة من 2025.

أكثر الشركات الأوروبية مبيعًا للسيارات بمصر

ونرصد في التقرير التالي ترتيب أكثر شركات السيارات الأوروبية تحقيقًا للمبيعات في مصر وفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك وهي كالتالي:

1- مرسيدس وباعت 1543 سيارة.

2- فولكس فاجن بعدد 1030 سيارة.

3- سكودا 905 سيارة.

4- بيجو بعدد 751 سيارة.

5- فيات بعدد 736 سيارة.

6- سيات بعدد 719 سيارة.

7- رينو بعدد 712 سيارة.

8- BMW بعدد 614 سيارة.

9- أودي وباعت 491 سيارة.

10- سيتروين ونجحت في بيع 358 سيارة.

11- أوبل 308 سيارة.

12- كوبرا 108 سيارة.

13- بورش 97 سيارة.

14- لاندروفر 87 سيارة.

ارتفاع اسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 24 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 104.8 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 130.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 96 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم، يقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيًّا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تراجعا في ختام تعاملات اليوم بنحو 5 قروش، بحسب آخر تحديث في البنك المركزي المصرى.

سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.54 جنيها للشراء.

- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.56 جنيها للشراء.

- 50.66 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر

- 50.55 جنيها للشراء.

- 50.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.55 جنيها للشراء.

- 50.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.56 جنيها للشراء.

- 50.66 جنيها للبيع

بروتوكول تعاون بين وي والبنك التجاري الدولي مصر

أعلنت شركة WE، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، لتقديم نموذج مبتكر يهدف إلى توسيع نطاق وصول عملاء "WE" إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء مصر.

الانتشار الجغرافي الهائل

وبموجب هذه الشراكة سيقوم البنك التجاري الدولي CIB بتطوير منتجات وخدمات مالية مصممة خصيصا لعملاء WE وتطبيق أحدث وأنسب النماذج والبرامج الرقمية التي تقدم الخدمات ضمن نموذج Banking-as-a-Service، كذلك ستستفيد هذه الشراكة من الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها WE من حيث الانتشار الجغرافي الهائل واتساع قنوات التوزيع والخدمات المقدمة لملايين العملاء في خلق قيمة مضافة لكلا المؤسستين وتحقيق أثر عميق في المجتمع المصري بما يحقق التثقيف المالي ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من تداول البنكنوت وبالتالي تعظيم نسب الشمول المالي.

وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف التحول الرقمي في مصر، حيث تعزز الشمول المالي من خلال دمج الخدمات المصرفية داخل منظومة WE الرقمية، كما يعكس هذا التعاون التزام CIB بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية تركز على العملاء، مما يضمن توفير الخدمات المالية في أي وقت وأي مكان.

ومن خلال توحيد جهودهما، تضع WE وCIB معيارًا جديدًا للتعاون بين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر اتصالًا وشمولًا ماليًا،

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات "WE": نضع عملائنا على قمة أولوياتنا، ومن خلال هذه الشراكة مع CIB، نخطو خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة تسهّل حياة ملايين المصريين.

إن الانتشار الجغرافي الكبير والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي نتمتع بها، إلى جانب وجودنا في كل بيت مصري، يمكنّنا من الوصول إلى عملائنا بعروض ذات قيمة حقيقية تلبي احتياجاتهم وتعزز من تجربتهم." وأضاف " تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا نحو تعزيز الشمول المالي والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة. نحن فخورون بشراكتنا مع CIB لتقديم تجربة مصرفية سلسة ضمن منظومتنا."

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات الإثنين

تراجعت أسعار الذهب بختام تعاملات الإثنين..وجاءت كالتالي؛؛

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4890 جنيها “بيع“.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4280 جنيها “بيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3665 جنيها “بيع”.

اقرأ التالى: الذهب رايح على فين الفترة الجاية؟

الذهب

4 عوامل تؤثر على أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا. وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًا.

العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.

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