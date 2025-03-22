أسعار سيارات فولكس فاجن الجديدة، ارتفعت خلال الساعات الماضية البحث عن أسعار مواصفات سيارات فولكس فاجن الجديدة على مؤشر البحث جوجل، خلال العام الجديد 2025، وهل انضمت إلى قوائم السيارات التي تراجعت أسعارها خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار سيارات فولكس فاجن الجديدة

ونرصد في التقرير التالي بعد كثرة البحث على أسعار سيارات فولكس فاجن الجديدة، أسعارها ومواصفات السيارات داخل السوق المصري خلال شهر مارس وهي كالتالي:



سيارات فولكس فاجن جولف

1.790.000 جنيه

فولكس فاجن تيجوان 2025

يصل سعر الفئة R-Line

2,650,000 جنيه.

مواصفات محرك سيارات فولكس فاجن جولف

حصلت سيارات جولف علي محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصانًا” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

ويصل معدل استهلاك سيارات فولكس فاجن نحو متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات أمان وسلامة سيارات فولكس فاجن جولف

حصلت سيارات فولكس فاجن جولف علي العديد من وسائل الأمان والسلامة لسيارتها الرياضية ونرصدها في السطور التالية:

وسائد هوائية

– نظام فرامل مانع للانزلاق ABS

– توزيع إلكتروني للفرامل EBD

– مساعد الفرامل الفجائية BA

- نظام الثبات الإلكتروني ESP

– نظام مراقبة الجر TCS

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– مساعد ركن

– كاميرا خلفية

– أنظمة المساعدة على التلال HA

مواصفات سيارات فولكس فاجن تيجوان 2025

زودت سيارات فولكس فاجن تيجوان R-Line بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي، والذي يولد قوة 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن/متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ما يضمن تجربة قيادة سلسة ومريحة.

ومن حيث استهلاك الوقود، يصل معدل استهلاك الوقود نحو 6.71 لتر لكل 100 كيلومتر، ما يجعلها سيارة اقتصادية



وسائل السلام والأمان بالسيارة فولكس فاجن تيجوان R-Line

-وسائد هوائية أمامية متقدمة

-ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، الذي يساعد على الحفاظ على ثبات السيارة في الحالات الطارئة.

-كما يتوفر في السيارة نظام مانع تمايل السيارة ASR

-نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC، الذي يساعد في الحفاظ على استقرار السيارة أثناء المنعطفات

-ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.

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