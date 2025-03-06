تعاون بين المصرية للاتصالات وهواوي لتمكين خدمات الجيل الخامس

وقعت الشركة المصرية للاتصالات (WE) اتفاقية تعاون مع هواوي بهدف تمكين شبكة المصرية للاتصالات من أحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة استعدادًا لتقديم خدمات الجيل الخامس في مصر، مما يضمن خدمات تجربة إنترنت فائقة الجودة للمستخدمين ذات نطاقًا عريضًا وفائق السرعة.

صدارة المصرية للاتصالات

يضع هذا التعاون المصرية للاتصالات في الصدارة كأول مشغل في مصر وشمال إفريقيا يعتمد حلولًا متكاملة للاتصالات الداخلية والخارجية باستخدام تقنيات متطورة، مثل تقنية BladeAAU المعتمدة على تكنولوجيا Massive MIMO (تعدد قنوات الاتصال( عالية النطاق الترددي، وتقنية DIS 5G المدعومة بوحدة pRRU (Pico Remote Radio Unit ) المصممة للاتصالات الداخلية متعددة النطاقات، مما يضمن تجربة إنترنت فائقة السرعة والجودة للمستخدمين.



تتضمن الاتفاقية دمج هواوي لتقنية BladeAAU في شبكة المصرية للاتصالات، مما يعزز كفاءة استغلال المساحات لتركيب الهوائيات على الأبراج ويهيئ البنية التحتية لتطورات تكنولوجيا الجيل الخامس المستقبلية. كما تُطبّق المصرية للاتصالات أول نظام داخلي رقمي للجيل الخامس (DIS) في المنطقة، والذي يعتمد على ثلاثة نطاقات ترددية وتقنية V-MIMO (الإدخال والإخراج المتعدد الافتراضي)، وقد أظهرت الاختبارات الأولية للجيل الخامس أداءً استثنائيًا، حيث تجاوزت سرعات الإنترنت 300 ميجابت في الثانية، مما يضع معايير جديدة لتجربة المستخدم في مصر.



ومع توسّعها في نشر شبكة الجيل الخامس، ركّزت المصرية للاتصالات على تحقيق تغطية مثالية داخلية وخارجية، خاصة للمستخدمين ذوي الاستهلاك العالي، كما تم تجهيز تقنية BladeAAU Massive MIMO 64T64R لتعزيز كفاءة الشبكة وتلبية متطلبات السعة المستقبلية في مصر، ما يتيح قدرة استيعابية مضاعفة لحركة البيانات وعلاوة على ذلك تساعد تقنية ال BladeAAU على تعزيز حيز التغطية لأبراج الاتصالات مقارنة بالتقنيات المستخدمة سابقا مستخدمة مساحات أقل ومعدلات طاقة مساوية مما يتيح للشركة المصرية للاتصالات الفرصة لإنجاز المعادلة الصعبة بين الاستمرار في النمو التقني وتحسين أداء الشبكة جنبا لجنب مع رؤية توفير الطاقة والاســتـدامة والحفاظ على البيئة.

كما تفوقت الأنظمة الداخلية الرقمية (DIS) على أنظمة الهوائيات الموزعة التقليدية (DAS) بفضل سعتها الفائقة وتجربة الاستخدام المحسّنة التي تقدمها للمستخدمين وقدرتها على تعزيز التغطية داخليًا وكونها اكثر مرونة في اعمال التخطيط والتنفيذ مما يجعهلها مناسبة في بيئات معمارية مختلفة واكثر تعقيدا.



يأتي توقيع بروتوكول التعاون في إطار استراتيجية هواوي التي تضع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر على رأس أولوياتها، مما يسهم في تسريع خطط التحول الرقمي عبر توفير أحدث التقنيات المبتكرة.



يتماشى هذا التعاون مع رؤية المصرية للاتصالات التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمشغل رائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر الاستثمار في بناء شبكات متطورة بتكامل سلس بين تقنيات الجيل الرابع والخامس (4G/5G)، مواكبةً لأحدث التطورات وإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.

كما يسهم في تعزيز استهلاك البيانات (DOU) من خلال تحسين كفاءة نقل البيانات، مما يضمن للمستخدمين خدمات اتصالات متطورة وتجربة إنترنت أفضل.



أعرب المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع هواوي، لتجهيز شبكة WE وتعزيز قدراتها، مما يمهد الطريق لإطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر.

وقال: "نفخر بالتعاون مع هواوي، شريكنا الاستراتيجي في توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في مصر.

ويسعدنا أن خبرة هواوي في هذا المجال ستمكننا من الحفاظ على مكانتنا الرائدة في تقديم أحدث وأفضل الحلول التكنولوجية لعملائنا، وتقديم خدمات الجيل الخامس عالية الجودة.



وقال بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: “نتشرف بالتعاون مع المصرية للاتصالات، حيث يجسد هذا التعاون ثقة الشركة في قدرتنا على توفير أحدث الحلول العالمية الرائدة، لتمكين شبكة المصرية للاتصالات من بناء الأساس القوي للجيل الخامس، إلى جانب تعزيز نمو الجيل الرابع”.

وأشار إلى أن التقنيات المبتكرة، مثل هوائي BladeAAU MM 64T64R وحلول DIS 5G، تم تجهيزها خصيصًا لتلبية متطلبات السعة المستقبلية في مصر، مما يتيح قدرة استيعابية أكبر لحركة بيانات الجيل الخامس.

وأكد بنجامين هو التزام هواوي بتسخير جميع إمكانياتها وابتكاراتها لتقديم أفضل الخدمات في مجال الاتصالات، دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

أحدث تقنيات الاتصالات



تلتزم المصرية للاتصالات بنشر أحدث تقنيات الاتصالات المتطورة، بما في ذلك النطاق TDD 2.6 GHzالمدعوم بتقنية Massive MIMO، بهدف توفير تجربة اتصال استثنائية للمستخدمين. كما تستفيد من أحدث الابتكارات والتحديثات التي تطورها هواوي لتعزيز كفاءة الشبكات وتقديم خدمات اتصالات غير مسبوقة.

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