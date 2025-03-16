الأحد 16 مارس 2025
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اقتصاد

تعرف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

التليفون الارضي،
التليفون الارضي، فيتو

بدأت الشركة المصرية للاتصالات، تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر مارس 2025 دون غرامة وخلال السطور التالية نستعرض موعد وكيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي.

دفع فاتورة التليفون الأرضي 

أصدرت  الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 مارس، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 أبريل 2025 بعدها يبدأ تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2025. 

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي 

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة. 

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