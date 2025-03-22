أخبار الاقتصاد اليوم، تفاصيل قرض السلع المعمرة لأصحاب المعاشات ببنك مصر، توقعات بوصول الذهب لـ مستوى 5000 دولار، ارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، لمناقشة سبل التعاون المشترك، ومناقشة دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

يطرح البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية غدًا أدوات دين حكومية بقيمة 105 مليارات جنيه.

تسود توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى الفترة المقبلة داخل البورصات والأسواق خاصة بعدما حقق الذهب مكاسب تصل إلى 15% منذ بداية العام.

وتوقع رجال الأعمال والبنوك العالمية والاستثمارية والعاملين فى قطاع المشغولات الذهبية، ان تواصل أسعار الذهب ارتفاعها بصورة كبيرة بعد تخطيها حاجز الـ 3000 دولارللأوقية فى الفترة الحالية.

وارتفعت أونصة الذهب خلال شهر مارس الجارى من 2887 دولار للاونصة الى مستويات 3024 دولار للأوقية فى الوقت الحالى بزيادة تصل إلى 137 دولار.

يتساءل عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية استبدال أو إيقاف بطاقات الخصم المباشر من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وأوضح مسئولون بالبنك التجاري أنه يمكن للعملاء بالفعل استبدال أو إيقاف بطاقة الخصم المباشر الخاصة بهم من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول من CIB.

طرحت إحدى العلامات التجارية العاملة فى قطاع الأغذية والمخبوزات علبة كحك وبسكويت بسعر مرتفع للغاية، تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

لجأ البنك المركزي التركي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الليرة التركية بعد انخفاضها فى الفترة الاخيرة.

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في الأسبوع الثالث من مارس

حيث شهدت أسواق المال العربية أداءً متباينًا خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، ففي حين حقق بعضها مكاسب متفاوتة سجلت أخرى تراجعات بفعل عوامل مختلفة مع اختلاف حركة السيولة، وتباين معنويات المستثمرين،وتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي في ظل جملة من التطورات المرتبطة بتصاعد حالة عدم اليقين بالأسواق.

شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ميزه جديدة يعمل على تطويرها تطبيق وتس اب خلال الفترة المقبلة لمستخدمي أجهزة أندرويد بمشاركة الصور المتحركة في المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات.

يمنح بنك مصر لعملائه قرض السلع المعمرة وفق عدد من الشروط والمحددات لإتمام عملية التمويل.

يمنح قرض السلع المعمرة للمصريين في بنك مصر من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

الموظفين بشهادة إثبات الدخل.

أصحاب المهن/ الاعمال الحرة.

أصحاب / مستحقي المعاشات ( بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

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