بعد ارتفاعه 15%، توقعات بوصول سعر الذهب لـ مستوى 5000 دولار للأونصة

تسود توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر فى الفترة المقبلة داخل البورصات والأسواق خاصة بعدما حقق الذهب مكاسب تصل إلى 15% منذ بداية العام.

وتوقع رجال الأعمال والبنوك العالمية والاستثمارية والعاملين فى قطاع المشغولات الذهبية، ان تواصل أسعار الذهب ارتفاعها بصورة كبيرة بعد تخطيها حاجز الـ 3000 دولارللأوقية فى الفترة الحالية.

وارتفعت أونصة الذهب خلال شهر مارس الجارى من 2887 دولار للاونصة الى مستويات 3024 دولار للأوقية فى الوقت الحالى بزيادة تصل إلى 137 دولار.

يأتى هذا فى الوقت الذى تقوم فيه البنوك المركزية بتعزيز مشترياتها من الذهب فى العام الجارى خاصة روسيا والصين.

حيث عززت روسيا احتياطياتها من الذهب إلى مستويات قياسية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 217.4 مليار دولار بحلول الأول من مارس/ آذار 2025، ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميًا متجاوزة الصين.

توقعات بوصول أوقية الذهاب إلى 5000 دولار

توقع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 5000 دولار في المستقبل القريب، معتبرًا أن المعدن النفيس سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف في تصريحات له، أن تكلفة إنتاج الأونصة لا تتجاوز 30 دولارًا، ما يجعل الاستثمار في الذهب من أكثر الاستثمارات أمانًا وربحية على المدى الطويل.

وأوضح “ساويرس” أن التوترات الدولية، مثل الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، دفعت العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن الأسهم والسندات واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

الذهب يحقق مكاسب تجاوزت 15% من بداية العام

وكشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب أن هذا الارتفاع القياسي للذهب الذى حققه الأسبوع الماضى يأتي أيضا في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ يستهدف الآن قمم أعلى.

وأضاف واصف: "تطورات الحرب التجارية وتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاتحاد الأوروبي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية وهذه التوترات خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، بجانب التوتر الأخير في قطاع غزة".

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب في البورصة العالمية حقق ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 15 % منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.

توقعات أسعار الذهب من مجلس الذهب والبنوك

كما أشار مجلس الذهب العالمي إلى أنه إذا ظل الذهب فوق 3000 دولار للأونصة خلال الأسبوعين المقبلين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عمليات الشراء.

من جهة أخرى رفع بنك ANZ توقعاته لسعر الذهب لمدة 3 أشهر إلى 3100 دولار للأونصة، ولستة أشهر إلى 3200 دولار للأونصة، ليشير إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية وتخفيف السياسة النقدية وشراء البنوك المركزية.

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