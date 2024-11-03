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اقتصاد

تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: “بالرغم من التوترات الجيوسياسية والتصعيد المستمر في المنطقة، إلا أن الأسواق الخليجية استطاعت تحقيق مكاسب على مستوى تداولات الأسبوع ولكن في بعض الأسواق خسائر على مستوى الشهر وأن هذا الأسبوع كان نهاية تداولات أسبوع ونهايه تداولات شهر أكتوبر”.


البداية من المملكة العربية السعودية


وأغلقت المؤشرات السعودية تعاملات الخميس على مكاسب جماعية  ليحافظ المؤشر السعودي على مستوى الـ 12 ألف نقطة بدعم  من عدة قطاعات في مقدمتها السلع الرأسمالية، وارتفع المؤشر السعودي بنهاية التداولات ليغلق عند مستوى 12022 نقطة.


 وخلال أسبوع ارتفع المؤشر بأكثر من 1% في أول مكاسب مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من الخسارة في ثاني مكاسب أسبوعية في أكتوبر 
وبالنسبة للأداء الشهري.


وسجل المؤشر أول خسارة شهرية في 5 أشهر، بنحو 1.6% في اول خسارة شهرية بعد 4 أشهر من المكاسب المتتالية.


وارتفعت السيولة بالسوق السعودي لمستوى تتجاوز 6.5 مليار ريال مقابل 6 مليارات ريال بنهاية تداولات الأربعاء، ونالت الخسائر من عدة قطاعات منها البنوك بأكثر من 0.5%  والمواد الأساسية بنسبة 0.25% والطاقة بنسبة 0.20% فيما اتجهت المكاسب لقطاع الأدوية والسلع الرأسمالية بأكثر من 2%.


وأغلقت البورصات الخليجية الرئيسية على مكاسب في جلسة نهاية الأسبوع بدعم من نتائج الشركات وتحسن أسعار النفط بالإضافة إلى ازدياد آمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.


وفي قطر 


ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6% في جلسة الخميس بدعم من مكاسب سهمي بنك قطر الوطني والملاحة بنسبة 0.8% و3.3% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر القطري بنسبة 1.2% ليغلق فوق مستويات 10500 نقطة في حين تراجع  علي مدار الشهر بنسبة 0.8% في أكتوبر ليتكبد أول خسارة شهرية منذ مايو الماضي.


وفي بورصة الكويت


ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.7% في جلسة الخميس مسجلًا أعلى إغلاق يومي له في شهر.
وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 2.8% مسجلًا أعلى مكاسب أسبوعية في 10 أشهر، وعلي مدار الشهر ظل متراجعًا بنسبة 0.5% في أكتوبر ليتكبد ثالث خسارة شهرية على التوالي.


وفي أسواق الإمارات


ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7% في جلسة الجمعة مسجلًا أعلى إغلاق يومي له في 10 سنوات وسط ارتفاع جماعي للقياديات وعلى مدار الأسبوع.


ارتفع مؤشر دبي بنسبة 3.2% ليحقق أعلى مكاسب أسبوعية في 13 شهرًا كما ارتفع بنسبة 1.9% في أكتوبر مسجلًا خامس مكاسب شهرية على التوالي.


كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في جلسة الجمعة بدعم من مكاسب سهمي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري بنسبة 2% و3% على التوالي.


وعلى مدار الأسبوع ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.6% ليحقق أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.


أما على مدار الشهر  ظل متراجعًا بنسبة 1% في أكتوبر ليتكبد أكبر خسارة شهرية في 5 أشهر.

خبيرة توضح أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

كيف أثر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع؟

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