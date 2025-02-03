مزايا بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي

كشف البنك الأهلي عن تفاصيل ومزايا يقدمها لعملاء بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

وتشمل قائمة الخدمات التي تقدمها البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

1-صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

2-التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

3-التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

4-نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

5-رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

6-يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

7-استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

8-خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

9-خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

10-خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

11-خدمات تأمين مجانية.

مزايا محفظة البنك الاهلي

ومن جانب حدد البنك الأهلي مزايا محفظة الاهلي فون كاش وهي كالتالي:



• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.



• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.



• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.



• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.



• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".



• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).



• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).



• سهولة استخدام Mobile application.



• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة.

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